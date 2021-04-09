台北股市今(9日)開盤站上17000點大關後，獲利了結賣壓出籠，9點30分後指數由紅翻黑，台積電、聯電、聯發科股價滑落平盤之下，下跌家數超過千檔，指數一度下跌至16815.59點，下跌110.85點。

周四美股全面收紅，台積電受ADR上漲2.95%激勵，開盤來到618元，上漲5元，帶動台北股市今(9日)開盤以16974.28點開出，上漲47.84點，聯電、聯發科也開高，推升指數一舉攻上17000點大關，來到17016.13點，上漲89.69點。

不過，電子權值股台積電、聯電、聯發科、鴻海都開高走低，台積電下跌4元來到609元，聯電開高來到55.2元，盤中也兩度跌落平盤之下，聯發科今日再度來到昨日創下的歷史高價1030元後也翻黑，面板雙虎挾人氣、財報、漲價優勢，股價持續攻高，友達、群創的漲幅都超過7%，昨日漲100元的大立光今日股價也回檔守3000元整數關卡。

近期走勢強勁的中鴻、中鋼構、燁興、官田鋼等今日股價表現依然亮眼，開盤漲停來到27.4元的中鴻，股價也打開漲停。

(中時新聞網)