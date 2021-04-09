南部供水吃緊，有媒體報導，環團質疑，被畜牧業廢水汙染的「屎尿河」屏東東港溪，竟成高雄市民的民生用水來源。對此，高雄市長陳其邁今（9）日表示，自來水水質有一定標準，市府也都在監測水質狀況，目前為止都還在正常範圍。

地球公民基金會執行長李根政接受媒體訪問時指出，屏東東港溪長期飽受養豬廢水汙染，「拿被養豬廢水污染的水，處理後再給人喝」，雖然最後是合格的自來水，但他認為政府應該改善東港溪汙染，再引用乾淨的水給高雄人喝。

陳其邁今早出席高雄市議會定期大會9日開幕，會前接受媒體聯訪做上述回應。陳其邁強調，長期供水部分，涉及到中央跟高屏溪河域所屬的兩個縣市大家的合作，所以希望說在這波疫情結束後，再跟中央、屏東縣政府共同合作來解決長期的供水問題。

另外，下周AZ疫苗，縣市首長可以開打，媒體問及陳其邁是否會先去打？陳其邁回應，假如說自己符合施打的對象，「我一定是率先來施打AZ的疫苗」，這個是利大於弊，包括歐盟或者是CDC（疾管署）的專家會議，檢視所有科學的資料都是如此。

陳其邁重申，打疫苗不僅自己有防護力，對於其他人也有利，尤其是家人，緊密接觸的這些人，所以還是呼籲大家，假如在整個CDC公布施打的對象流程，輪到施打對象的時候，就應該要趕快去打疫苗。

(中時 )