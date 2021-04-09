東陽（1319）自結，3月合併營收16.89億元、年增4.8％，營收金額創下近15個月新高，更是去年2月以來單月營收年增率首度轉正。東陽累計前三月合併營收45.18億元，年減幅度收斂至5.79％。

單月營收大幅成長、年增率轉正，東陽表示，主要受惠於兩岸車市成長，推升OEM（車廠代工）事業營收大增貢獻；另一原因則是去年第一季新冠肺炎疫情剛爆發，對岸車市陷入谷底，比較基期相對偏低。

東陽OEM事業自結3月合併營收4.29億元、年增41％，累計前三月合併營收12.77億元、年增43％；若計入非具控制權轉投資事業，前三月OEM整體營收達64.93億元、年增67％。

至於東陽AM（售後維修）事業，儘管處於產業傳統外銷旺季，但持續受到海運亂象干擾，包括運費高漲、塞港及客戶遞延出貨等，AM事業自結3月合併營收12.60億元，前三月合併營收32.41億元，均較去年同期衰退。東陽總裁吳永祥表示，今年東陽AM事業將持續開發新產品，厚積競爭力，待市場恢復後，將展現業績爆發力。

(工商 )