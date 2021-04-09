國民黨立委吳斯懷臉書發文。（圖／翻攝自吳斯懷臉書）

新冠肺炎疫苗採購細節疑雲重重，國人對其安全性也信心不足，施打率不到6%。針對疫苗恐過期與打不完的問題，衛福部長陳時中7日在記者會上直言：「指揮中心沒有做打不完的準備。」、「我們不希望打不完，希望各界賢達可以給打不完怎麼辦的建議。」這兩句話讓國民黨立委吳斯懷痛批，政府首長如此言論真是令民眾哭笑不得，更質疑：「如此好處佔盡，壞事別人扛的政府，我們要政府何用？」

吳斯懷昨日（8）在臉書發文指出，我國新冠疫苗於3月22日開打，截至4月6日，已到貨的31.6萬劑AZ疫苗，僅施打1.8萬餘劑，施打率連6%都不到；而AZ疫苗的效期甚短，3月3日第一批到貨的11.7萬劑AZ疫苗效期僅至6月15日，4月4日到貨的19.9萬劑AZ疫苗效期更短，僅至5月31日。

吳斯懷表示，如此緩慢的施打速度，再配上迫在眉睫的有效期限，外界自然有打不完怎麼辦的疑慮，沒想到陳時中竟然回應：「指揮中心沒有做打不完的準備」、「我們不希望打不完，希望各界賢達可以給打不完怎麼辦的建議」讓他不禁感嘆：「政府首長如此的言論，真是令民眾哭笑不得！」

對此，吳斯懷抨擊，蔡政府遇事獨斷獨行，不採納在野黨及社會大眾意見的專制作法，毫無負責到底的精神，政務官的風骨蕩然無存。到時1000萬劑AZ疫苗到貨，如果仍解決不了，事情更大條時，政府就甩鍋給人民，「是你們不願施打，政府也沒辦法！」

不僅如此，吳斯懷強調，他早已多次提醒政府「超前部署」研擬打不完如何處理，這種狀況一旦發生，不僅浪費人民血汗錢，未來邊境無法解封，經濟如何復甦？台灣的未來在哪裡？吳也質疑：「如此好處佔盡，壞事別人扛的政府，我們要政府何用？」

陳時中的發言與作風，引起網友熱烈討論，紛紛回應：「真的是很傲慢」、「當權者的囂張跋扈表露無遺」、「不知有多少人敢打疫苗？」「疫苗事管不好，倒管起捐款事？和外交部長一樣，不務正業！」「講這種話真不像個政府首長」、「別國不要的台灣高價買回當寶，結果醫護果真不是白癡，都不接種」、「上海BNT總代理說要賣啊，是你故意沒聽到吧！在政客心理，意識形態比老百姓的生命還重要」。

(中時新聞網)