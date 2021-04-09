因近期國際銅價以及玻纖布等價格持續上揚，為反映成本，4月份銅箔基板跟漲約15%；另外業者表示，除成本壓力外，下游需求亦強，造成供不應求的窘境，因此採取以價制量的政策。

四月最新報價顯示，銅箔基板調約漲15%；玻璃纖維布調約漲4%；而環氧樹脂約漲15%。(商品行情網)

(時報資訊)