《商情》原料價高 銅箔基板漲逾1成 10:352021/04/09 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因近期國際銅價以及玻纖布等價格持續上揚，為反映成本，4月份銅箔基板跟漲約15%；另外業者表示，除成本壓力外，下游需求亦強，造成供不應求的窘境，因此採取以價制量的政策。 四月最新報價顯示，銅箔基板調約漲15%；玻璃纖維布調約漲4%；而環氧樹脂約漲15%。(商品行情網) 《美股掃瞄》科技股領軍 標普連2日創歷史新高 1分鐘讀財經》3月營收飆雙位數 16檔傳產股猛攻 (時報資訊) #上揚 #銅箔基板 #約漲 #原料價 #漲逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 低利效應 每百億公司債 年省5千萬利息 04:102021/04/09 金融．稅務 《商情》出口銷售增長 紐約期棉續揚 09:442021/04/09 財經 《期貨》偏多開場 金融期獨黑、台指期漲25點 09:092021/04/09 財經 八千金領軍 台股劍指萬七 04:102021/04/09 財經要聞 打房反助漲房價 下半年發酵 04:102021/04/09 財經要聞 海南自貿港 放寬市場准入 04:102021/04/09 全球財經 台積電帶頭衝 台股攻上17000點歷史新高 09:042021/04/09 財經 金酒喊漲 財長承諾紅標米酒不漲價 04:102021/04/09 金融．稅務 《鋼鐵股》久陽Q1營收年增逾2倍 多元布局續看旺 08:192021/04/09 財經 《熱門族群》長賜輪衝擊 航空雙雄歐洲線喊漲 08:192021/04/09 財經 信松廣場 卡位信義計畫一帶一路 04:102021/04/09 金融．稅務 財經熱門新聞 新光慘敗 遭新光R1全面解約 - 財經要聞 - 工商時報 7家陸超級電腦遭美封殺 拜登出殺手鐧原因曝光 - 財經 2021房市繼續燒 大台中七期 稀有地段 成購屋族首選 - 財經 新光出局成定局？ 銀行局：關鍵在兆豐銀 - 財經要聞 - 工商時報 白宮晶片會議 三星列唯一非美企 韓媒憂：恐被迫選邊站 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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