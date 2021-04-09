香港天王劉德華出道多年，不僅演員工作做得好，唱歌開演唱會又場場爆滿，近年他更跨足當電影監製，可說是全方面的演藝人才。近日劉若英自曝曾私下問劉德華有沒有其他休閒娛樂？沒想到這問題竟引來一向是好好先生的他大發飆，直說：「最討厭人家問這個」。

劉德華原本沒有任何官方社群網站帳號，今年初首度開設抖音官方帳號，不到一周就引來4500萬粉絲追蹤，可見天王魅力，外傳抖音重金砸了約4.4億台幣，才讓劉德華點頭開通帳號。先前他在香港宣傳電影《拆彈專家2》，期間在抖音分享自己飛來飛去的「隔離生活」，坦言：「感覺不是那麼好，很想家，很想你們」。

劉德華還曬出手寫信，指出人的成長過程中常遇到無數的惡意，打擊自己、懷疑自己，最後還讓人忘了愛自己，「此時，多麼希望有一道光，帶我們走出黑暗，找回自己...如果沒人給你那道光，你就要努力成為自己的那道光，如果你很難過就大聲唱出來，你我都需要被治癒，每個人都需要鼓勵，所以，大聲唱吧！跟我們一起，用歌聲治癒人生！」正能量的分享引來粉絲喊讚，而劉天王工整的字跡被誇人帥字更帥。

劉若英2004年拍攝《天下無賊》時曾和劉德華合作，最近她在Hit Fm聯播網期間限定節目《與劉若英相愛的人啊》聊進入演藝圈的心得，陳建騏說自己人生最快樂的事就是音樂，所以每次做音樂時都很開心，讓劉若英想起過去看著劉德華拍片、錄音、開會，好像從來沒有休息過，令劉若英忍不住問：「你都沒有娛樂喔？」

而劉德華聽到這句後，罕見開玩笑動怒說：「我最討厭人家問這個，因為我的工作就是我的娛樂，我工作就是我最開心的時候！」並指別人的娛樂可能是打高爾夫球、運動、野餐之類的，但他的娛樂就是工作，其他事可能反而會對他帶來痛苦，並慶幸「找到的工作就是最大的娛樂」，覺得能靠興趣賺錢就是幸福。

(中時新聞網)