3月全台業績成長率最高達44%的大江購物中心，下周啟動母親節檔期，大江副總何旭魁指出，首五日回饋最高20%，且搭配NIKE、adidas、SUPERDRY全台獨家全新概念店新登場，大江SKYmetro線上購下單購物即送百元電子現金券，預計全檔繼續衝出高雙位數成長。

全台百貨零售業為衝刺母親節檔期業績大幅加碼，中壢大江購物中心「魅力女王」促銷首五日大江聯名卡友消費滿999元贈送200元電子現金券，回饋率高達20%，有別以往，今年大江亦同步啟動線上購，15日零時首賣，凡下單購物完成結帳的APP會員，即可獲得百元電子現金券。

而為迎來上半年最大檔母親節，大江亦引進三大全台獨家櫃衝高話題；包括運動雙虎NIKE、adidas大牌分別推NIKE KICKS LOUNGE、adidas Originals，首次同時進駐於一樓大坪數店櫃，緊鄰Apple、萬寶龍、點睛品等高單價或輕奢品牌店櫃旁，就是看好這股新世代爆發的消費潛力。

此外還有回歸台灣首號店的英國潮牌SUPERDRY ，4月由星裕國際代理強勢回歸，選擇大江購物中心開出首號店、全台最大店，融合美式復古及日式手繪圖騰商品，均備受矚目；全台最大韓系飾品品牌冉冉ZANZAN，以「飾品圖書館」設計，包括上千款特色飾品組合而成的展示牆均令人驚豔，且集結數家網路超人氣的飾品配件包括Vacanza Accessory及Lucys等串連「飾品一條街」。

(工商 )