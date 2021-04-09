聯發科（2454）坐上千金寶座後，下一步蓄勢再戰台股市值二哥鴻海（2317）的地位，今（9）日早盤聯發科股價在平盤上下游走，鴻海則開小漲走低，二家公司市值再度貼近，只差數千萬元。

聯發科今日早盤最高價為1,030元，市值約1.64兆元，鴻海一早最高為123元，市值1.7兆元，但隨後鴻海股價明滑落最低來到121元跌1.5元，市值掉至1.68兆元，聯發科則在平盤附近游走，市值約在1.62兆元。

外資近二日都對這二檔個股偏空操作，各賣超鴻海10,828張及賣超聯發科280張。

(工商 )