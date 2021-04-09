【旅遊經編輯部報導】又到了螢火蟲成為地上螢河的季節，由於螢火蟲是環境指標，讓許多人以為身為大都市會區的臺北，並沒有螢火蟲，想一睹都市的生態奇蹟嗎？現在想動身前往就能在傍晚時刻出發，在臺北虎山感受螢火蟲帶來的春末夏夜之旅！虎山螢火蟲將奇幻閃爍登場，為了位於臺北民眾及愛好自然生態的朋友，能更加瞭解這群夜精靈，臺北市政府工務局大地工程處及信義社區大學規劃相關賞螢活動，讓民眾共同參與。

虎山溪溝螢火蟲

臺北市大地工程處「溪溝賞螢生態導覽」活動，預計於4月17日(六)、4月18日(日)、4月24日(六)及4月25日(日)辦理，活動無須報名登記，市民可自行前往，導覽時間為晚上7時至9時，沿途已設置賞螢路線指標，民眾可依循指標從慈惠堂旁邊的虎山自然步道入口進入，至虎山生態步道賞螢，銜接虎山溪步道下山，沿途並設置3處定點解說站，將由專業生態解說人員講解螢火蟲及溪流生態等內容，讓遊客能以近距離觀察臺北市近郊的螢火蟲生態環境，同時能寓教於樂增進對溪溝生態的體驗與認識。

信義社區大學「虎山火金姑之旅」活動，則規劃在4月28日(三)晚上5時30分至8時辦理，報名資訊可至信義社區大學官網。

民眾即將參加生態之旅，當然對生態也要小小盡己之力，在賞螢同時，請特別注意──一、 請市民於關燈入口處稍作停頓，待眼睛適應黑暗後再進入。二、 不使用手電筒或其他照明用品，若需使用請僅照射於步道上。三、 不捕抓螢火蟲。四、 不離開步道。五、 不留下垃圾。六、 不喧嘩推擠。

※.交通指引──

一、 捷運後山埤站，循中坡南路往福德街方向步行，可達福德街251巷慈惠堂登山口（約20分鐘）。二、 公車福德國小站，沿福德街251巷可達慈惠堂登山口（約10分鐘）。

※.溪溝賞螢生態導覽路線圖──

溪溝賞螢生態導覽路線圖

圖：臺北市政府工務局大地工程處提供

(中時新聞網)