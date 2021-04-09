中國兩會期間滬指跌幅近4% 達7年最高

隨著兩會召開，各項政策和改革預期逐漸落實，指數大概率會迎來上漲，滬指在兩會結束後一週和兩週上漲的概率分別達到70%和50%。2015 年，兩會結束後，滬指兩週內漲幅近10%，一個月漲幅更是達到22%。「兩會行情」也由此得名。今年兩會期間，滬指5個交易日跌幅達到3.92%，但從歷史數據來看，「逢會必跌」的說法並不成立。

全球服務貿易景氣指數。(圖／多維TW提供)

全球服務貿易景氣指數104.7 升至2000年以來最高

世貿組織2021年3月發佈的《服務貿易晴雨表》顯示，全球服務貿易景氣指數升至104.7，高於基準值100，為2000年以來的最高值。世貿組織服務貿易晴雨表與貨物貿易晴雨表相配合，全球服務貿易景氣指數榮枯線數值為100，指數大於100顯示貿易成長高於預期水準，反之則顯示貿易成長低於預期。

近11年中國大陸登記結婚情況。(圖／多維TW提供)

2020年中國登記結婚813.1萬對 同比下降12.2%

中國大陸結婚登記人數從2013年後呈現持續下降的趨勢，2020年全國結婚登記人數再創新低，而2020年民政統計數據顯示，全國結婚登記人數813.1萬對，同比下降12.2%。2020年結婚登記人數持續下降，受到多種因素影響。新冠疫情影響，全國多地婚姻登記處長時間關閉。此外，大城市的高房價、高經濟壓力等因素，也影響了結婚人數。

港澳人士來台居留許可人數。(圖／多維TW提供)

2020年港澳人士來台設籍區域統計。(圖／多維TW提供)

超1萬港人移居台灣 新北市成設籍首選

香港2020年以來爆發移民潮，淨移出3.98萬人創下新高。陸委會最新統計資料顯示，離港者近三分之一，約1.08萬港人移到台灣，較2019年大增近9成，約5,000人，並創下2016年統計以來新高。港澳人士來台設籍人數以新北市3,095人最多，其次為台北市2,618人，台中市以1,655人位居第三。

全球晶片產業格局。(圖／多維TW提供)

晶片產業格局 台灣佔比逾60%

從電腦、智慧型手機到汽車自動傳感器⋯⋯各種電子設備都離不開晶片，而在關鍵的晶片製造環節，台灣在全球晶圓代工市場中市佔率高於60%，遠超佔比18%的第二名南韓。全球前十大晶圓代工廠中，龍頭台積電、第三名聯電、第七名力積電總部均位於台灣，總部位於麻六甲海峽的第八名VIS，亦在台灣擁有生產基地。其中，僅台積電一家的全球市場份額就高達54%。蘋果、華為、高通、英偉達、 AMD、聯發科等知名晶片設計企業，都是台積電的客戶。中國大陸市佔率為6%，其中，中芯國際一家就貢獻了5%的市場份額。

各國前1%富人所需要的淨資產。(圖／多維TW提供)

成為前1%富人 香港280萬美元 大陸85萬美元

一項調查數據統計了成為各國前1%富人所需要的淨資產，不同國家和地區之間差異不小，摩納哥作為避稅天堂，前1%富人淨資產達到790萬美元。而在中國大陸、香港和台灣，這一數據分別為85 萬美元、280萬美元和150萬美元。如

果擁有440萬美元則可以在美國成為前1%富人。但美國前1%的富人淨資產總額達34.2兆美元。

《多維TW》月刊065期

(中時新聞網)