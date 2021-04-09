大甲媽祖9天8夜遶境盛事今(9日)夜起駕，預計將湧入大批信眾，包括政壇藍綠大咖也都會陸續到場，綜合媒體報導，蔡英文總統下午將由「請辭待命」中的交通部長林佳龍、內政部長徐國勇等人陪同，提前參拜；前總統馬英九、台中市長盧秀燕預定晚間10點30分參加起駕儀式。

大甲媽祖今年的遶境主題為「承諾」，以「眾神相會、百年慈航、世界共好」為目標，將於今夜起駕，並於下午3點舉行祈安典禮，5點由台中市副市長黃國榮恭請天上聖母登上鑾轎。晚間11時05分舉行點燃起馬炮及起駕典禮，屆時馬英九、盧秀燕將參加，另外，角逐國民黨主席的熱門人選江啟臣、朱立倫、趙少康等也將出席。

綜合媒體報導，蔡英文預計將於今日下午3時25分抵達鎮瀾宮進行參香，並恭請媽祖出神龕，而林佳龍、徐國勇、立法院副院長蔡其昌也將會一起現身。

對比去年宗教活動大幅減少，今年農曆年過後，隨疫情逐漸退燒，全台大小宮廟紛紛恢復舉辦會香、遶境等傳統祭典。而目前台中市實施「供5停2」分區限水，面臨廁所沖水、洗手問題，對此廟方表示，大甲雖位於「供5停2」乙區，但鎮瀾宮位處鐵路以西，僅「減壓供水」，暫無停水問題，仍籲信眾節約用水，共體時艱。

另外，大甲媽祖遶境9日深夜11時05分起駕、18日回鑾，遶境期間，台中警方將透過M-Police及高解析監視鏡頭等科技工具全程掌握遶境動線，警力也全程跟轎及蒐證。

(中時新聞網)