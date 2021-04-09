丹麥格陵蘭島自治議會當地時間7日選舉結果，由反對開採稀土的左翼政黨因紐特黨勝出，外媒預料將擱置中方參與的稀土開採計畫。陸媒《環球時報》9日報導，中國學者表示，引導輿論導向是美西少數國家抹黑和限制中國的手段之一。格陵蘭島應採取務實態度，排除干擾，不要把經濟發展問題與政治問題掛鉤，沒有必要擔憂礦產開採會帶來環境破壞問題。

《環時》引述美國之音、《華爾街日報》等美媒稱，因紐特黨反對開採稀土，該黨的勝利將對稀土供應以及美中的大國競爭產生重要影響，一個中國公司參與的稀土開採項目或被叫停。

美媒稱，此次議會選舉的主要議題之一為，應否允許在南格陵蘭島的科瓦內灣採礦。執政的前進黨主張為這個採礦專案開綠燈，以為格陵蘭島最終脫離丹麥打好經濟和財力基礎。但作為主要反對黨的因紐特黨認為，這個項目將給環境帶來極其負面的影響。據勘探，科瓦內灣礦床的稀土氧化物儲量位列全球第二，同時其鈾儲量位列全球第六，當地人擔心鈾礦可能會汙染該地區原始的自然景觀和農場。

選舉結果公布後，因紐特黨領導人對丹麥媒體表示，「格陵蘭人已經發聲，科瓦內灣礦產項目不會得到批准。」美國之音稱，未來這個大型稀土開採項目可能擱淺。

《環時》稱，上述專案可能被叫停的消息迅速引發不少西方媒體跟進和炒作。據稱，參與有關項目的澳大利亞格陵蘭礦業公司的最大單一股東是中國稀土巨頭「盛和資源」。《華爾街日報》在報導中稱，中國在格陵蘭島開發巨型稀土礦的宏偉計畫正捲入當地政治旋渦，而美國認為格陵蘭島對美國國家安全利益至關重要。

《環時》報導，中國世貿組織研究會副會長霍建國表示，引導輿論導向已成為美國等西方少數國家抹黑和限制中國的手段之一。格陵蘭島應採取務實態度，排除干擾，不要把經濟發展問題與政治問題掛鉤。

霍建國認為，中國在稀土開採和提煉上歷經多年的發展，技術領先全球，格陵蘭島沒有必要擔憂礦產開採會帶來環境破壞的問題。

《環時》稱，作為一家稀土及相關產品研發、生產和供應企業，「盛和資源」表示自己注重科技創新和綠色環保。該公司董事長胡澤松去年底接受媒體採訪時曾說，格陵蘭稀土礦是新類型礦種，其回收率、價值、成本都對公司帶來新的挑戰。但通過盛和資源的努力，最終在技術上實現了突破。

格陵蘭礦業財務長蓋伊透露，截至此次議會選舉，該公司已為項目投資1.3億澳元。「如果一切突然反轉，將是一種有失誠信的極端表現。」《華爾街日報》稱，如果宣布獨立，格陵蘭島就必須尋找新的收入來源，彌補財政缺口。蓋伊說，預計科瓦內灣項目每年將創造2億美元的稅收，並為當地創造不少就業機會。

(中時 )