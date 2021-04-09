「過去從事影視教材業務的工作，每天工作時間超過12個小時，除了要銷售之外，若到現場支援展覽活動，不僅早上7點就要上班，展覽結束後還要加班到半夜2、3點！然而高工時也沒有代表高收入，不僅底薪只有2萬多，公司『老鳥』搶業績的文化，也讓我們即使獲得交易單也常被搶走業績，根本沒有表現的舞台！」

今年31歲的吳智翔，為了擺脫每天加班；收穫與努力不成正比的工作，決定轉職，改變低薪的生活。

永慶最大吸引力：師徒制文化 創下最高月收入35萬

吳智翔在網路上看到永慶房屋的徵才廣告，深受「前九個月保障每月5萬元」及「師徒制」吸引，同樣是業務性質工作，永慶房屋能解決許多他之前工作上所面臨的難題，「我決定給自己一個機會拼拼看，挑戰不同領域的業務性質工作！」吳智翔成功轉職到永慶房屋擔任房仲經紀人，他興奮的分享到：「進到永慶後，廣告上說的福利與制度，真的一項也沒少！當初剛入行時，有師父手把手教學，遇到不懂的問題就主動發問，絕對會有人替你解惑，也讓我減少了許多不安感。」

加上永慶強調「團隊合作」的企業文化，工作上不分你我，互相協助一起贏取客戶信任，搭配公司有彈性工作8小時的制度，工作之餘還能運動、陪伴家人，保有自己私人的時間及空間，跟以前天天加班、業務互相搶業績的文化完全不一樣！在團隊的支援下，吳智翔創下最高月收入35萬的好成績。

吳智翔(圖中)靠著完整的師徒制及團隊合作的企業文化，創下最高月收入35萬的好成績！(圖/永慶房屋提供)

工作上設定自我目標 搭配永慶大聯盟工作遊戲化平台 打出好成績

除了永慶團隊合作的文化外，為自己設定每周的工作目標，讓工作更有方向，也是智翔成功的祕訣。他還將工作細分為短、中、長期目標，例如會規定自己每天需接洽多少客戶，每個月要預約到幾場帶看服務，並一步一步朝的目標邁進。這樣的作法，讓智翔容易判斷自己是否持續進步、持續成長。

永慶除了有優質的制度外，在服務客戶時經常有許多感人的小故事，買賣房子是許多人人生中的大事，大多數的人會格外謹慎及小心，智翔分享：「深入了解客戶的需求，更能夠滿足客戶，因此跟每一位客戶都是真誠對待，最感動的就是贏得客戶信任，曾經有一位媽媽要幫小孩找房子，經過多次帶看與溝通後，最後成功成交，雖然服務的時間較長，但帶來的感動也更多，那位媽媽非常開心也很滿意我的服務，即使過了好幾年始終記得我，有任何需要第一時間都是想到我！」

智翔分享：「搭配公司『永慶大聯盟』工作遊戲化平台，闖關、解任務把工作變得更有趣，最重要的是能讓我有更清晰的邏輯了解每天的工作事項，完成後還能獲得永者幣的獎勵，真的很幸福！」

永慶讓我的特質更有價值 將自我能力發揮到最大值

對智翔而言，在永慶不僅很有成就感，能有自己發揮的舞台，贏的客戶的信賴，還能持續累積經驗與戰力，有好的收入，工作時間也沒有以往長，還有師父們的教導、同事的合作無間，加上永慶堅持站在保護消費者權益的一方，又注重員工的幸福生活，優良的公司文化及制度能夠將自己的能力發揮到最大值，深入發掘自己的特質及所長，讓身為永慶經紀人的他，感到無比驕傲！展望2021年，吳智翔持續力爭上游，希望業績再創新高！

加入永慶之後，能深入發掘自己的特質，搭配公司的師徒制，在工作上努力更能夠被看見。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)