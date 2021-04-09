姊弟間即使感情再好，「私密處」永遠不可能秀出來給對方看，如果不小心看到就尷尬了。就有一名女網友在臉書社團「匿名社團」發文表示，她向弟弟借手機，結果不小心在相簿裡發現一張又美又大、至少18公分的GG照片，讓她尷尬不已，這件事她一直沒跟弟弟與老公說，於是問網友們有沒有遇到類似經驗，該不該把這件事帶進棺材裡？

這名女網友發文表示，她是一個已經31歲的阿姨了，有一個小她1歲的弟弟，2人從小感情就很好，就連現在都已各自結婚生子，感情還是很好，不過年輕時曾經發生一件尷尬的事，自己至今從來沒有告訴任何人，包括弟弟當事人與我老公都不知道。

「在我大三大那一年，因為手機臨時秀逗了，熱戀中的我，實在無法忍受一天不跟男朋友熱線，於是乎就跟弟弟借空機，那時弟弟白天在外面工作，晚上讀夜校，我在家時他已經去工作了，於是他就跟我說：『空機在他房間的什麼地方讓我自己去拿』。原PO表示，她充完電後就開始打電話，但講完電話「竟然在相簿裏看到了一張又大又美的GG的照片」。

女網友發文遇到的尷尬經歷。（圖／播攝自臉書社團『匿名公社』」。

原PO說，這個GG看起來少說有18（因為他旁邊還放一支15公分的尺，應該是拍給他當時的女友看的吧）這個大GG的主人不是別人，正是我的親弟弟，為什麼我知道是弟弟的？因為照片背景就是弟弟房間的書桌，真的有夠尷尬，於是我偷偷再偷看一眼，就立馬把照片刪掉了。

弟弟晚上上課回來就跟我拿回手機檢查，我也假裝什麼都不知道，他看完沒發現什麼，又把手機拿給我。原PO事後問網友們：「有人有過類似的經驗嗎？會跟當事人講嗎？個人是不會，這件事應該我會帶到棺材裡吧！」

網友看到此文有人回應說：「可以看到你弟弟的驚人大傢伙，是妳的福氣，可是還是不要說的好，要不真然真的很尷尬」、「爽到妳弟弟的女友了」、「18cm是勃起嗎？如果不是就太雄偉了」、「算妳有眼福」。

(中時新聞網)