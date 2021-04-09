美國總統拜登和司法部長賈蘭德（Merrick Garland）今天宣布數項措施來對付國內槍枝暴力問題，白宮形容這是遏止大規模槍擊案、社區殺戮事件和自殺的第一步。

路透社報導，新措施包括司法部打擊自行組裝的「幽靈槍枝」，並規定「撐臂穩定器」（Stabilizing Brace）須依據國家槍械法（National Firearms Act）登記等計畫，這種裝置實質上可將手槍改造為步槍。

拜登表示，他將要求菸酒槍炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）就國內槍炮走私問題發布年度報告，並讓各州更容易採行「紅旗法」（red flag law）。

「紅旗法」是槍枝管制法的一種，依此法可請求一州法院下令暫時不讓可能對申請人或其他人構成危險的某一人士攜槍。

拜登也擘劃更多具有野心的目標，包括恢復攻擊性武器禁令、取消槍枝製造商的挨告豁免權，以及通過全國性的紅旗法，這些目標都需要國會支持才能達成。

今天公布的行政命令不具立法性質；白宮承諾還會採取更多行動。

拜登在白宮玫瑰園對槍枝暴力受害者家屬表示：「我們今天採取行動，對抗的不只是槍枝危機，而是一場公衛危機。」

拜登提到本週發生在南卡羅來納州的另一起大規模槍擊案，他說：「這是一場流行病，天啊，這必須停止。」

拜登也藉這場演說宣布提名齊普曼（David Chipman）擔任菸酒槍炮及爆裂物管理局局長。齊普曼提倡槍枝管制，也曾任執法官員。

自2015年以來，菸酒槍炮及爆裂物管理局一直沒有局長人選獲得聯邦參議院同意，反映出政界在槍枝管制上意見不一。

提倡管制槍枝的人士樂見這些措施。槍枝暴力預防團體「吉佛茲」（Giffords）執行長安布勒（Peter Ambler）對拜登承諾會有更多作為表達讚賞，並說：「這是一系列重大行動。他所說最重要的幾個字是：這只是開始。」

(中央社)