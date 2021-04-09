家登(3680)2021年3月合併營收約為2.36億元，與去年同期1.99億元成長約19%，其中本業成長達40%。家登第一季交出亮眼成績單，季營收6.38億元再創同期新高，較去年同期成長40%，受惠於全球半導體大廠資本支出持續增加、中國新建廠及車用電子需求大增，本業動能強勁。

家登歷時3年，於本月完成EUV POD極紫外光光罩傳送盒最後一塊全球關鍵客戶拼圖，再次成功取得全球先進製程半導體領導廠關鍵訂單，在先進製程的領域，擴大領先優勢；家登EUV POD將可相容於全球各國不同的產線配置與在地自動化機台，與各大設備廠商緊密合作。從家登第一顆EUV POD出現至今已超過10年，在近兩年先進製程成熟量產之際，收到成果，如今完成全球布局，未來成長可期。

下一步，家登將複製先進光罩載具的成功模型於晶圓載具產品的開發與拓展。家登晶圓載具系列切入市場時間較晚，但實績已遍布整個大中華市場，中國政府近兩年來對新建晶圓廠的支持對家登來說如虎添翼，伴隨中美貿易戰的影響更為有利，使家登這兩年快速攻佔中國多個關鍵客戶和新建廠。公司看好未來光罩與晶圓載具同步挹注集團營收與獲利，確立家登在載具市場的領導地位。

(時報資訊)