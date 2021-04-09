美國勞動市場數據優於預期，科技股領漲，帶動美股四大指數全數收紅，標普500指數續創歷史新高，台股在外資連4日回補下，今開高一度叩關萬七、最高達來到17016點，但隨即逢調節賣壓、近期強勢股明顯壓回，指數翻黑陷入震盪，一度拉回逾百點，終止日K連4紅，守穩5日線，預估今全天成交量落在4700億元。

權值股今撐盤力道不足，股王大立光(3008)法說示警，因感測器、AP等缺料問題，將衝擊4月、5月營運表現，今股價開低震盪，跌幅一度約2.5%，早盤力守3千大關，台積電(2330)ADR走揚，今股價震盪於平盤附近，守穩所有均線，鴻海(2317)早盤後震盪下跌約0.8%，聯發科(2454)震盪力拚守穩5日線。

面板行情大好，第二季面板報價看漲，成為今日盤面點火標的，友達(2409)帶量衝高、大漲逾7%，群創(3481)也大漲6%、最高衝上25.9元，彩晶(6116)亦大漲6%。

傳產股中二線塑化股今表現搶眼，聯成受惠DOP報價大漲，股價強攻漲停，中石化(1314)受惠3月營收創近21個月新高，放量走揚3%；台塑四寶今日即將公布季報，預期樂觀，台塑(1301)、南亞(1303)盤中股價拉高，漲幅在1.5~2%。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，經過3月的盤整後，第二季台股持續類股輪動格局，配合之前回檔的電子股回神，擺脫盤整格局，在科技與傳產股同步走多帶動，指數持續改寫新高，接下來即將面對國內外重量級企業的2021年首季財報數據，台股方面，下周由晶圓代工龍頭大廠接棒；美股方面，則由IBM打頭陣，蘋果、特斯拉等則預計在4月底公布財報，屆時將左右相關台股供應鏈的投資情緒。

葉獻文指出，國際半導體協會(SEMI)日前公布2月北美半導體設備製造商出貨金額達31.35億美元，年增率高達32%，反映全球半導體產業暢旺，且5G、AI、物聯網等需求成長為長線趨勢不變，預期待疫情過後，產業加速復甦，整體拉貨動能將使半導體業呈現淡季不淡，也因此目前市場對於企業財報多抱以樂觀態度，配合類股健康輪動，有助於台股多頭走勢不墜。

(時報資訊)