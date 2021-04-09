企業私有雲、混合雲和多雲運算軟體領導者Nutanix（納斯達克交易所代號：NTNX）今日發布《台灣企業雲指數調查》，Nutanix報告指出，在全球調查國家中，台灣受訪者採用混合雲的比例最高，顯見多數台灣IT專業人員已停用傳統非雲資料中心、升級或啟用雲端服務，為混合雲發展做足準備。

最新Nutanix台灣企業雲報告重點發現，在所有調查國家中，台灣受訪者的混合雲滲透率最高。60%的台灣受訪者採用整合式混合雲模式（integrated hybrid cloud model），僅有2%的台灣受訪者表示其IT部署仍在使用傳統非雲端資料中心。

台灣企業遷移至雲端基礎架構的主要動機，來自對速度的需求。針對轉變原因，多數受訪者表示是為了藉由提升速度（69%）和彈性 （58%）來滿足業務需求。節省成本這項原因在台灣排名最後，僅有6%受訪者將其視為重點考量。而疫情驅使的遠距與居家辦公模式，更讓台灣企業的IT部門不得不加速雲端部署，大幅增加對於混合雲、公有雲和私有雲的投資。

Nutanix台灣總經理黃承彬說：「台灣擁有發展高科技產業的能量，疫情為台灣帶來的外商加碼投資以及台商回流，更順勢注入更多轉型的資源與能量。很高興看到台灣企業在混合雲部署上的表現，顯示台灣企業已進入策略IT新時代，Nutanix將持續協助台灣企業部署最適合的IT環境。」

除了企業已認知到雲端技術是推動公司數位轉型的關鍵之外，政府採取的相關舉措更是數位轉型的重要推手，國家發展委員會更開啟「就業金卡」制度，延攬高技能海外人才來台，自去年3月疫情後以來，總頒發量已是前一個年度的3倍。

(時報資訊)