功率半導體封測廠捷敏-KY(6525)受惠封測訂單需求暢旺，2021年3月及首季營收齊繳「雙升」動能、同步改寫歷史新高。由於半導體供應鏈產能供需持續吃緊，法人看好捷敏受惠漲價效益及新廠投產，今年成長動能可期、營收有望再創高。

捷敏股價自3月初穩步向上墊高，7日觸及90.2元、創2018年7月中以來近2年9個月高點，近日呈現高檔修正態勢，今（9）日開高小漲0.8％後拉回翻黑、早盤下跌2.51％至85.6元，但三大法人本周持續偏多、合計買超222張。公司下午將召開法說會。

捷敏公布3月自結合併營收3.72億元，較2月3.18億元成長達17.11％、較去年同期3.45億元成長7.96％，改寫歷史新高。累計首季合併營收10.61億元，較去年第四季10.12億元增加4.78％、較去年同期7.18億元增加達47.63％，同步刷新歷史新高。

捷敏目前生產廠區位於中國大陸上海及合肥，受惠疫情帶動居家工作及教學帶動消費性產品需求，配合車市需求回溫帶動IDM廠回補庫存、擴大委外封測訂單，挹注營運成長動能。今年首季年增率顯著，主因去年同期受疫情影響延遲復工，比較基期較低。

捷敏持續鎖定5G工業用及車用產品市場發展，聚焦高附加價值及新半導體材料相關產品開發，預期5G應用、快速充電器、高電壓產品為主成長動能。其中，專注高電壓產品的合肥廠已動工興建3號新廠，預計今年完工後將採計畫性擴充發展。

法人指出，捷敏目前訂單能見度已達下半年，其中消費性電子產品需求續強，車用及工業應用則穩健成長。由於供應鏈產能吃緊，認為捷敏可望受惠漲價效應，興建中的合肥三廠可望在下半年完工並小量生產，看好捷敏今年營運成長動能可期，營收有望再創新高。

捷敏2020年合併營收創37.5億元新高、年增8.29％，毛利率32.09％、營益率24.52％雙創歷史次高。稅後淨利6.84億元、年增2.96％，創歷史次高，每股盈餘（EPS）5.31元。公司決議擬配息4.5元、金額創歷年次高，6月16日股東常會將全面改選董事。

(時報資訊)