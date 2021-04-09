旅日球星陽岱鋼今年處境相當悲慘，他在3月10日日職熱身賽結束後就被下放二軍，而開季也沒在一軍名單內，紛紛讓球迷猜想他到底去了哪裡，而最近據日媒《報知體育》透露了真相，目前陽岱鋼慘遭下放三軍，正接受打擊訓練。

陽岱鋼至今只在二軍出賽4場，13打數僅敲出1安打，打擊率連1成都不到，狀況相當悽慘，日媒提到他目前是「努力但得不到結果」的狀態，還有球團工作人員說：「聽說他會掉到三軍，跟在二軍表現不佳有關。」

報導另外表示，由於巨人二軍監督阿部慎之助認為，二軍是磨練新秀的地方，因此老將陽岱鋼就像去年一樣被送到三軍。而他最後一次在二軍出賽已是3月28日了，據說他在二軍的守備表現也不佳，是被下放到更低層級三軍的主因。

陽岱鋼與日職巨人隊在2017年簽下5年合約，今年年薪約台幣8100萬，在日職排前15名，但表現始終不上不下，日媒《週刊野球》曾點名他是要背水一戰拚復活的選手，期待他能在合約年找回昔日活躍表現。但他這幾年受傷勢所苦，2017年曾被頭部觸身球砸中，2018年剛開季就被砸中左手背，加上巨人競爭激烈，上場機會被壓縮，去年僅出賽38場、打擊率2成38，而今年又面對此般慘況，相信他勢必要有放手一搏的決心。

(中時新聞網)