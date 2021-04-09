台灣太陽能產業暴起暴落，過去益通、茂迪曾來到千元天價，最後陷崩危困境，益通股票慘變壁紙。財信傳媒董事長謝金河表示，太陽能經過絕地再重生後，慢慢在台灣土地上萌芽，他參訪安集、大亞及聚恆三家台廠，不僅看到企業老闆的企圖心，更樂見太陽能產業在台灣生根。

謝金河在臉書發文指出，過去十幾年來，台灣有很多業者投入太陽能產業，股價一度漲到十分驚人的天價，像是益通一度漲到1205元，茂迪一度漲到985元，後來在中國大陸大規模國家補貼、擴廠下被打趴在地上，益通股票最後變成壁紙。

他說，過去業者把組裝好的模組出口到國外，現在台灣自組太陽能電廠發電，這次到安集，他問黃國棟董事長，安集的外銷比率是多少？黃董說產品95%市場在台灣，這個數字讓他很驚訝。

「安集只有2016年虧損5700萬，近三年每年EPS都在2元以上，每股淨值也達22.3元，這跟其他太陽能電池模組廠虧損累累很不一樣。這些年安集專攻內需市場，行有餘力再發展3D列印，黃董事長實事求是，一步一腳印，是個幹練的經營者。」

謝金河提到，大亞現在由沈尚弘領軍，更具企圖心，大亞從全台最大漆包線廠，跨足到太陽能產業，去年交出EPS1.43元的好成績，旗下大亞綠能科技，大亞創投基金都有出色的表現。大亞轉投資的太陽能發電廠聚恆資本額5億，去年淨利3.19億元，EPS 6.39元，聚恆本業從事太陽光電系統整合及營運服務，在整個產業都呈現微利或虧損的狀態下，聚恆卻交出亮眼成績單。

「經過絕地再重生後，太陽能產業慢慢在台灣的土地上萌芽重生，關鍵是太陽能產業在地化。」謝金河認為，最近藻礁爭議到中火3號機組重啓，盧秀燕市長開出2000萬罰單，可以看出台灣在綠電發展的路上已沒有回頭路，如果太陽能發電到2025年能達到20GW的目標，這會是台灣值得期待的大產業。

(中時新聞網)