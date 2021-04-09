熱戀中的情侶會希望每天膩在一起。近日一對高中情侶在頂樓甜蜜，結果卻被附近高樓的民眾目睹全程，並將其拍下PO上網，引發網友熱烈討論，不少人嘲諷「一樓還有一樓高」，奉勸別在頂樓做出不雅行為，但也有人認為兩人只是很親密的倚靠彼此，並無不妥。

原PO昨（８）日於臉書社團《爆廢1公社》分享3張照片，只見一棟較低樓層的公寓頂樓，一名女學生屁股直接坐在男生身上，一旁還散落著兩人的書包，正你儂我儂沉溺於兩人甜蜜時光，他全程目睹並將其拍下，以嘲諷地口吻說「同學，放學趕快回家啊！為什麼要去別人家頂樓玩疊疊樂？」

高中情侶在頂樓沉溺於兩人世界，被附近高樓的民眾全程目睹。（圖／翻攝自爆廢1公社）

不少網友看到照片紛紛留言譏諷，「原來頂樓有這種功用」、「最安全的地方，就是最顯眼的地方」、「一樓還有一樓高，你家沒有我家高」、「在頂樓玩摔角真的好髒」、「地板不燙嗎？」、「難怪高樓層都賣比較貴，找到答案了」、「課後還來個課後輔導，真浪漫」、「真的是春光乍現」。

留言中也有不少網友表示，放大看發現女學生只是倚靠在男同學身上，並沒有做逾矩行為，認為原PO太大驚小怪，不應該將其PO上網公審，「這樣也被拍，真的很衰」、「人家只是擁抱而已，根本沒怎樣」。

(中時新聞網)