藻礁公投日前挾帶逾70萬份連署送件至中選會，可望在今年8月公投，由荒野保護協會等環團辦理的「全國NGOs環境會議」，包括藻礁公投領銜人潘忠政參與，表示，「環團對保護藻礁的目標是一致的」，目前也已研發出公版的教材，並擬在4月底完成培訓志工、5月開始至各地宣講。

針對近日傳出有政府部門擬再邀集環團召開「類聽證會」，潘忠政說，截至今天為止未收到政府部門邀約或訊息，但強調目前再召開類聽證會已無實益，至少應召開聽證會釐清。

台灣公民參與協會理事長何宗勳說，今天召開的「全國NGOs環境會議」關心的議題也包括藻礁議題，「但大家對保護藻礁的立場是一致的」，但有的人認為可以用退讓的方式、有的人則認為不可接受退讓，仍會持續凝聚大家共識。

另外，「全國NGOs環境會議」今天頒發「終身成就獎」予中華醫事科技大學護理系副教授黃煥彰，他是安順戴奧辛，二仁溪廢五金，台南後壁鉻米、新豐海岸掩埋場等，重大污染事件揭弊的重要推手，並推動再利用管理辦法與廢清法修法，終於在2016年12月30日立法院通過廢清法修正案。

(中時 )