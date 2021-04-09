德國一家智庫周四提出警告，歐洲欲製造先進晶片的雄心，可能變成數十億歐元的浪費，該智庫並指出歐洲應該專注於重建該區域的晶片設計產業。

柏林的智庫單位新責任基金(SNV)分析師Kleinhans表示，歐盟官員要在2030年前，在全球半導體市場市占翻倍的目標，將注定失敗，因為歐盟欠缺先進晶片晶圓廠得以進行銷售的有力市場。「目前在歐洲，單純欠缺歐盟晶圓廠設立的商業理由，主要是缺乏客戶」。

歐盟執委會在上月啟動了名為「Digital Compass」的十年期計畫，目標在全球半導體市場占比拉高到20%，並且建立一晶圓製造工廠，能投入於2奈米晶片製造。

Kleinhans認為歐盟策略的問題在於，歐洲不同於美國或亞洲，缺乏有力和足夠的晶片設計產業，來填補或合理化該超級晶圓廠的鉅額成本。「就客戶數量來說，目前根本無法填飽一座晶圓廠；這表示歐盟的晶圓廠需要再去吸引國外客戶，而這是非常不可能的」。

Kleinhans指出，英特爾計畫在美國推出自家晶圓服務或代工製造營運，產能的增加，也對歐洲欲擴展(晶圓)生產的經濟性增添更多疑問。

目前台積電和三星都計畫在美國增加投資，為高通和輝達提供晶片代工製造服務。

Kleinhans表示，歐洲應該另闢途徑，更加專注於重振其晶片設計產業，可惜的是，日前Dialog還同意以60億美元賣給瑞薩電子。

蘋果在上月宣布將投資10億歐元(約12億美元)，在慕尼黑新設晶片研究中心；此突顯出歐洲應該有自己專注的方向。Kleinhans指出，蘋果過去十年獨力投入在歐洲晶片設計的努力，遠多於歐盟。

(時報資訊)