受到感測器及AP(處理器)等缺料問題影響，大立光(3008)執行長林恩平表示，4月比3月差，5月也不好，不過外資多已預期大立光第2季營運展望不樂觀，法說會後部分外資出具最新報告調降大立光目標價，大立光今天盤中股價走弱。

大立光近兩年流年不利，去年遭受華為禁令之苦，今年又有天災及電子供應鏈缺料來搗蛋，林恩平在昨天法說會表示，受天災因素影響，AP(應用處理器)及Sensor(感測器)出現短缺，部分高畫素的感測器甚至停產，由於原地投產或是換地區重新投產都要一季，導致部分客戶新產品因此遞延一季，4月比3月差，5月看起來也不好，不過林恩平也強調，這部分的影響並非全面性，只限某些客戶。

儘管第2季營運受AP及感測器缺料影響不樂觀，今年高規格鏡頭設計的數量沒有比較少，林恩平表示，目前7P有愈來愈多機種導入，但7P不全是高階鏡頭，也有低階產品，8P都是高階規格，9P則已確認設計採用，至於能不能順利量產還不知道，高階機種客戶因產品已經規劃好，看起來是延後一季度出貨。

大立光第2季營運不樂觀，外資在法說會後出具最新報告多維持原來的評等，但部分外資調降目標價，其中日系外資維持「買進」評等，但將目標價下調至3625元；美系外資則是將大立光2021年/2022年每股盈餘調整7%到8%，以反應最新的財報及展望，並下調目標價至2700元；另一家美系外資則維持原來的「中立」評等及目標價3200元。

受到營運展望不佳影響，近期外資及投信多站在賣方，大立光今天盤中股價再度走弱，股價一度回測3000元關卡。

(時報資訊)