興櫃市場近期股王之爭煙硝味濃！多檔「股王候選人」股價角力，前興櫃股王面板驅動IC廠瑞鼎（3592）、第三方支付業者綠界科技（6763）繼8日同步大漲逾30元後，股價9日依舊熱鬧滾滾。瑞鼎盤中最高價一度衝至510元、綠界科技則是「彎道超車」，最高價達523元，再奪股后大位，興櫃盤中更閃現三檔個股均突破500元的超旺局面。

台積電旗下小金雞采鈺6日登錄興櫃、直衝股王後，意外激發「興櫃股王之爭」，瑞鼎、綠界科技股價近期不甘示弱，瑞鼎9日股價突破500元大關，站上510元，較前日均價再增30元；綠界科技則是重返股后位置宣示主權，股價最高達523元，大漲逾80元。

此外，散熱廠奇鋐旗下小金雞富世達，外資看好其在折疊式手機翻揚成長，2020～2023年出貨量年複合成長率達103％下，業績可望持續受惠，初評「買進」，並賦予700元的超高檔股價預期。股價在外資神力加持下，日前才剛突破300元大關，9日最高價更一舉攻上406元，躍居「400元俱樂部」成員，興櫃市場本周驚喜滿滿。

(工商 )