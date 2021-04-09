花蓮太魯閣號火車事故奪走50條寶貴生命，肇事主因是不良廠商承包公共工程所犯下的人為疏失，引發社會大眾譁然。對於不良廠商透過「設局、利誘、脅迫」等惡劣行徑，取得承包公共工程的資格，聯電榮譽副董事長宣明智痛斥：根本就是罔顧人民生活及生存的權利！

宣明智攜手前法務部長廖正豪與向陽公益基金會啟動揭弊專案至今，接獲了超過20件的揭弊通報，其中已有兩件，證據收集充分，進入揭弊程序。向陽公益基金會廖尉均主任也再次呼籲社會大眾勇敢站出來，讓類似太魯閣火車事故的憾事不再發生。

宣明智更直接點名華盛營建工程公司，在承包台中鐵路相關工程時，強拍女官員裸照以求驗收過關。又於鐵路局新竹新豐相關工程案涉及浮報預算，遭司法調查。此等惡名昭彰的廠商，卻能一而再、再而三的承包政府公共工程（今年就承包了高雄、台中、新竹等地公共工程案件），這讓人非常難以理解，難道非要弄出人命，大家才會重視不良廠商持續承包公共工程的情況嗎？

宣明智語重心長地表示：如果有揭弊保護獎勵制度，讓知曉內情的人員勇敢站出來，今天太魯閣號事件不會發生。揭弊不單單是掀開骯髒的一面，更是為了避免憾事發生！

而宣明智在啟動揭弊專案時，也遭到許多各方壓力，甚至遭到疑似對號入座者控告，必須前往法院出庭說明。

宣明智表示：我提出的一千萬元揭弊獎金，就是鼓勵知道這些公共工程弊端或安全漏洞的人站出來，不是特別針對哪個廠商或哪個官員，心裡有鬼的人也不必自己對號入座，只要能夠事先除弊消除公安危機，自己也不怕會因為這樣得罪人，因為人命關天，只要成功阻止一次這種重大公安意外的發生，我再被告十次、一百次也沒關係。

(工商 )