新創事業團隊創業初期往往不知向誰請益，台南市政府輔導新創產業且逐步優化新創事業投資環境，營運團隊中信金融管理學院邀請到前國發會主委、人稱「創生教母」陳美伶擔任贏地「新創諮詢總顧問」，在中央提出2大目標、5大政策方向及40項行動作法架構下，面對面提供新創團隊諮詢服務，點亮創業家在艱難創業路的一盞明燈，協助新創事業發展。

台南市長黃偉哲表示，陳美伶前主委在推動地方創生及創新創業不遺餘力，首發由三組新創團隊搶頭香前來諮詢，第一組正進行創新旅宿管理系統的研究與開發，第二組則正在進行工作管理平台優化的研究，第三組則是社區商圈再造的推動者。

陳美伶仔細聆聽新創團隊企畫，信手拈來以多家成功新創事業的故事為借鏡，一一點出許多新創公司必須注意的思考點，並提供募資、商業模式、行銷、資源整合等對新創團隊非常重要的資訊。

經發局長陳凱凌說，為協助業者累積創新研發能力及強化競爭力，贏地創新育成中心亦針對5G及數位轉型議題，邀請專家學者及業界先進開設許多課程，未來將持續提供各項輔導資源，希望以政府資金挹注為助力，分擔廠商早期研發風險，鼓勵在地企業勇於轉型及創新，並在台南深耕發展，提升產業競爭力。

(中時 )