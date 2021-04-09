長賜輪在蘇伊士運河卡了將近1星期才脫困

蘇伊士運河當局說，長榮海運貨櫃輪「長賜」號3月卡在運河內將近1星期，除非船東同意賠償多達10億美元（約284億台幣），否則他們不會放行。

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據《華爾街日報》（Wall Street Journal ）等美國媒體8日報導，蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）主席雷比（Osama Rabie）說，等相關賠償協議達成後，埃及就會讓這艘超級貨輪離開。「船會留在這兒，直到調查完成，賠償金付完，」雷比周四接受埃及電視訪問時說，「船就可以離開，整件事就結案了。」

據當局估計，「長賜」號卡船的那6天，不僅擾亂全球市場，也造成蘇伊士運河管理局1天損失1,500萬美元（近4.3億台幣）的收入。雷比說，埃及要相關損失獲得賠償，還要收取幫忙貨輪脫困的相關費用。

不過，「長賜」號船東日本「正榮汽船」公司說，還沒收到埃及當局的正式通知。發言人只證實，正在配合調查，同時雙方正在談判，但不願透露求償金額。而法庭文件顯示，「正榮汽船」正致力設法避免潛在成本增加，該公司的2個相關子公司4月1日在倫敦高等法院提出訴訟，尋求限制賠償責任。

目前「長賜」號與船上貨物，還有25名印度籍船員仍留在埃及大苦湖（Great Bitter Lake）。而英國國際運輸工人聯合會（ITF）祕書長斯柯騰（Stephen Cotton）說，船員雖然似乎獲得良好的待遇，但「我們很擔心他們受困的可能性」。

(中時新聞網)