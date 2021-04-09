巴金森氏症是第2常見的神經退化疾病，僅次於失智症，在台灣約有近4萬人患病。今年50多歲的張先生，40歲時被友人發現行動緩慢，走路用拖的，就醫後確診巴金森氏症，並配合用藥治療10多年，隨著病程進展，他3、4年前開始容易跌倒，經過深部腦刺激手術後，感覺自己已經恢復了7、8成。

北醫附醫神經內科主任葉篤學指出，巴金森氏症好發年齡為50-60歲，65歲以上的人口約有1％，80歲以上人口約有2％-4％，全台近4萬人罹病。然而門診也有40歲發病的中壯年，由於正值人生顛峰，衝擊可想而知。

今年50餘歲的張先生經營燈具生意，發病之初以藥物控制，近幾年病情明顯出現變化，一開始先是走路容易踢撞，演變到步態不穩，常常跌倒，不僅日常生活、工作受到影響。由於藥效對他來說已經不足夠，他在醫師建議下接受深部腦刺激手術，步態變平穩，外出遊玩走路5公里也沒問題，最近更打算挑戰路跑活動，心情跟生活開闊許多，自己也感覺恢復了7、8成。

北醫附醫兒童神經外科主任陳淑美表示，巴金森氏症是因人體的中腦黑質退化細胞漸漸凋亡，負責神經傳遞的多巴胺減少，無法正確傳遞神經訊息。多巴胺減少50％-60％即會出現症狀。葉篤學表示，巴金森氏症的初期症狀是單邊手部顫抖、肢體僵硬、五十肩、動作遲緩，病人常是不自主也不自覺，而是身邊親友察覺有異，例如臉部表情僵硬如撲克臉，也有病人走路時單手橫放胸前，宛如拿破崙。

葉篤學表示，巴金森氏症是由遺傳因子和環境因子造成，危險因子包括感染發炎、頭部外傷、農藥，發病年齡越早和基因越有關。以他臨床觀察為例，門診中約有5-10％病患較年輕。

陳淑美表示，巴金森氏症的初中期可透過藥物改善症狀，維持正常生活與工作能力，但因屬於進行性疾病，相當比例的病人會產生藥物併發症，特別是藥效衰退，出現開關現象、平衡感變差、走路容易跌倒，影響正常行動能力和生活品質時，即可考慮透過深部腦刺激術的外科介入做為輔助藥物的治療方法。

北醫附醫由神經內外科組成治療團隊，迄今完成4例深部腦刺激術。健保署也在2015年納入部分給付電池刺激器、2019年起給付全套器材含植入電極與電池刺激器。陳淑美表示，並非所有病人均適合接受手術，臨床上多半是發病7-12年後，出現藥效衰退，開關現象和異動症，才會評估是否需要輔以外科手術，病人也要接受多項評估，如排除其他腦部疾病等，才會建議手術，於腦部植入微電極，持續高頻刺激深層腦核，藉由重整運動迴路，改善症狀。

葉篤學表示，巴金森氏症是相對良性的神經退化性疾病，多數病患在10-20年內，都能得到相當程度狀改善，關鍵是早期發現，透過藥物治療及適當運動，保持樂觀心態，與疾病和平共存。

(中時 )