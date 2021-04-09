台鐵408次太魯閣號撞上滑落邊坡承包商的工程車出軌，造成50人死亡的嚴重事故。花蓮地檢署指揮檢警調廉，同步搜索相關公司、住家共11處，檢察官漏夜複訊14人，截至上午已收押2人、4人交保，其中，東新營造黃平和、監工「黑猴」林長清2名負責人，因違反政府採購法等罪嫌，被諭知500萬元、300萬元交保，檢方不排除重回事故現場模擬。

主任檢察官周芳怡表示，有關台鐵太魯閣號列車翻覆事故，檢方於8日指揮調查局、廉政署搜索相關公司、住家共11處，檢察官漏夜複訊總計14人，其中，東新營造黃平和、監工「黑猴」林長清2名負責人，因違反政府採購法等罪嫌，分別諭知交保500萬元、300萬元，審酌兩人資產已被檢察官凍結，黃姓負責人改諭知400萬元。另名黃姓被告因違反稅捐稽徵法等罪嫌，25萬元交保，楊姓被告因業務上登載不實，5萬元交保。

檢警調廉擴大偵辦太魯閣號事故，吊車摔落鐵軌的肇事嫌疑人李義祥已被收押，同列被告、當時人在現場的越籍逃逸移工「阿好」昨也遭收押。因李義祥分包施做的「北迴線K51＋170~500山側邊坡安全防護設施工程」，是由東新營造得標，再分包給李義祥，綽號「黑猴」的林長清則是李義祥合夥人，因此檢方將東新營造負責人黃平和、監工「黑猴」林長清同列被告。

東新營造負責人黃平和經過整晚偵訊，今天上午被400萬元交保、步出地檢署大門。（王志偉攝）

檢方除了調查案發當天狀況外，也正釐清是否涉及借牌、官商勾結、公共工程監督不力等弊案。

面對媒體詢問是否將提訊李義祥重回現場模擬，周芳怡表示，若有必要將不排除重回事故現場模擬，但目前還沒有規劃。

(中時 )