台灣高鐵公司宣布與中華電信簽訂含5G智慧鐵道之合作備忘錄，雙方將積極合作發展5G智慧鐵道應用的概念研究，秉持「專業運輸」（Transportation）與「創新科技」（Technology）之精神，致力推動智慧鐵道運輸，以因應5G通訊技術時代來臨。

高鐵公司表示，本次合作除涵蓋高鐵網路服務品質維護外，更將針對包括：高鐵列車數值監控、智慧營運維護、設施控制整合、車上運行攝影回傳及安全防護交流等進行技術研究，以期能創造更大的5G網路應用價值，提供旅客更加優質、便利的旅運服務。

台灣高鐵作為國家關鍵設施，不僅肩負西部走廊交通骨幹的重任，更以成為「引領進步、創造美好的生活平台」作為企業願景，積極扮演台灣軌道產業的領頭羊。高鐵各車站自2010年起，即已設置上網台，免費提供Wi-Fi無線上網及充電服務。更自2017年起，因應旅客使用行動通訊設備日漸普及並積極配合政府政策，於列車及月台候車處提供iTaiwan免費無線上網服務。

台灣高鐵公司期望，透過本次與中華電信攜手再度合作，打造5G智慧鐵道，提升高鐵營運與服務品質。未來，台灣高鐵亦將持續以「4T」為主軸，透過專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）以及永續關懷（Touch）四大永續經營策略，在安全的基石上持續創新，為旅客打造更加進步、美好的優質乘車體驗。

(中時 )