企業雲端解決方案服務商Nutanix（NASDAQ: NTNX）公布2020年「台灣企業雲指數調查」，發現台灣企業採用混合雲的滲透率最高、達60％，僅2％仍使用非雲端數據中心。包括疫情催化、業務連續性需求，均促使台灣企業加重對混合雲投資和IT發展策略。

Nutanix委託Vanson Bourne訪問調查全球3400位IT決策者，了解在什麼環境運作業務、未來計畫選擇哪種雲環境、面臨的雲運算挑戰、雲部署如何與其他IT與優先專案協調。受訪者來自各行各業、規模各異，所在地區包括歐洲、中東、非洲、亞太及日本地區。

2020年Nutanix台灣企業雲報告發現，疫情肆虐突顯IT部門的重要性，加速雲端運算採用，高達84％的台企表示，疫情使組織更加重視IT策略，驅使的遠距與居家辦公模式，更讓台企IT部門不得不加速雲端部署，大幅增加對於混合雲、公有雲和私有雲投資。企業私有雲、混合雲和多雲運算軟體領導者Nutanix（NASDAQ: NTNX）今日發布著重於台灣企業雲端部署及規畫趨勢的《台灣企業雲指數調查》，Nutanix報告指出，在全球調查國家中，台灣受訪者採用混合雲的比例最高，顯見多數台灣IT專業人員已停用傳統非雲資料中心、升級或啟用雲端服務，為混合雲發展做足準備。

在所有調查地區中，Nutanix發現台企的混合雲滲透率最高，已有60％受訪者採用整合式混合雲模式，僅2％仍使用傳統非雲端數據中心。而改採雲端的主要動機，主要為藉此提升速度（69％）和彈性（58％），以滿足業務需求，僅6％將節省成本視為重要考量。

Nutanix台灣總經理黃承彬表示，台灣擁有發展高科技產業能量，疫情為台灣帶來的外商加碼投資及台商回流，更順勢注入更多轉型資源與能量。台企在混合雲部署的表現，顯示台企已進入策略IT新時代，未來將持續協助台灣企業部署最適合的IT環境。

除了企業已認知雲端技術是推動公司數位轉型的關鍵外，Nutanix認為政府採取的相關舉措，更是數位轉型的重要推手。國發會開啟「就業金卡」制度，協助延攬高技能海外人才來台，自去年3月疫情爆發後企金，總頒發量已是前年度的3倍。

(時報資訊)