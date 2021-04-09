不鏽鋼緊固件廠東明-KY(5538)受惠大陸內外銷市場持續升溫，2021年3月自結合併營收新台幣10.14億元，較去年同期成長20.25%，第一季合併營收24.73億元，年增率達53.13%；公司看好今年上半年景氣熱絡，預期出貨量可望續創新高。

東明-KY隨著大陸內銷市場需求在疫情後迅速回升，自2020年3月中國內需出貨量逆勢成長來到歷史新高後，隨著外銷需求逐步回溫，去年第四季至今年3月出貨量持續增加，屢創新高。

東明-KY去年第四季出貨續創新高，營收同步續增，帶動2020年全年營收再創新高，為91.71億元，年增率約為4.13%；其中，2020年第四季營收約為27.5億元，比去年第三季的24.5億元續增約12.3%，再創單季營收新高紀錄。

東明-KY去年第二季起急起直追，2020年營運逆轉翻為成長，2020年合併營收91.71億元，歸屬於母公司業主淨利4.93億元，每股淨利為2.94元，優於前一年的2.77元。

東明-KY今年第一季營收在景氣熱絡以及去年同期基期較低，單季營收年增逾五成；公司並看好今年上半年景氣熱絡下，預期出貨量可望再創佳績。

(時報資訊)