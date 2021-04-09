白宮新聞秘書莎琪(Jen Psaki)8日警告，隨著俄國不斷增兵烏克蘭東部邊境，目前烏東邊境的俄軍人數，已達2014年俄國併吞克里米亞並支持分離主義奪取領土以來最高峰。美國除對俄國「與日俱增的侵略表示擔憂外」，更將與北約盟國商討如何因應。另一方面，美國國防官員同日也宣布，美軍正考慮在接下來幾週內部署軍艦至黑海，以表達對烏克蘭的支持。

五角大廈官員證實，美軍正考慮部署軍艦至黑海，以回應俄軍人數不斷膨脹；過去美國海軍雖然也常常走訪黑海，但實際部署軍艦卻傳遞明確而具體的訊號，即美軍正密切關注俄國行動。

不過，根據1936年簽署的條約，美國有義務在14天前通知土耳其，美軍計畫進入黑海。美國有線電視新聞網(CNN)分析，條約賦予土耳其控制各國船隻由海峽進入黑海的權利，目前仍不清楚美方是否已提出請求。

五角大廈官員強調，海軍也會持續拍出偵察機前往黑海國際空域，以監控俄國海軍部隊與克里米亞任何部隊的行動。美國7日才派出2架B-1轟炸機，前往愛琴海執行任務。

五角大廈官員認為，美軍仍不認為俄軍調動部隊是準備採取進攻行動的前奏；但他重申如果情勢一有變化，美軍會立即回應。目前美方評估，俄國集結識為了訓練與演習，而情報人員也沒收到俄軍會有進一步行動的軍事命令；但是，美軍已意識到情是隨時可能發生變化。

莎琪則表示，俄國近日在烏克蘭東部的侵略行動，有逐漸升級之勢；包括俄國軍隊調動至烏克蘭邊界等事，美國的關切與日俱增。甚至，俄國在烏東邊境的部隊人數，已達2014年以來的最高峰，過去1週內更有5名烏克蘭士兵遇害。

她透露對俄國政府行動的審查，在最近幾週便會完成審查，而非數個月內；不過，本週不會對莫斯科祭出任何新制裁。

《路透社》報導指出，雖沒有具體指出部署於烏克蘭邊境的俄軍具體人數，但這是拜登政府首次披露俄軍集結規模。2014年3月，因應烏克蘭東部衝突的升級，西方估計俄國部署在烏克蘭邊境的正規軍、民兵與特戰部隊人數，已由2.5萬人上漲至3萬人。

報導分析，俄國在烏克蘭東邊邊疆軍事人員數量的膨脹，已成為華府與莫斯科冷若冰霜的關係中，又一新摩擦點；更讓美俄在軍備控制、人權等議題的糾結更形難解。

最近幾週，美國總統拜登、國務卿布林肯、防長奧斯汀、參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)與國安顧問蘇利文，都分別與烏克蘭官員進行談話。五角大廈更發表聲明，呼籲各方遵守《明斯克協議》，並尊重烏克蘭領土與主權完整。

不過，對於西方國家的指控，克里姆林宮則駁斥完全是烏克蘭採取挑釁行動，俄軍才有所回應。俄軍部署的部隊沒有威脅，完全是基於防禦目的而部署。只要克里姆林認為有需要，俄軍就會持續留在烏克蘭東部邊疆一帶。

(中時新聞網)