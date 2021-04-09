國民黨主席將於7月改選，中廣董事長趙少康的的角色引發外界關注。與趙私交甚篤的國民黨立委賴士葆表示，若黨中央有智慧應將黨主席選舉「一年條款」拿掉，這代表現任黨主席江啟臣有信心不怕競爭，把球丟回給趙；何況趙參選也不一定會贏，其實黨中央不必害怕。

賴士葆今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，黨主席參選門檻應該愈低愈好，黨中央如果有智慧、夠聰明的話，應該把黨主席選舉辦法細則上的「一年條款」拿掉，這代表江啟臣身為黨主席有信心無懼挑戰，也順勢能把球丟回給趙少康，讓趙來決定參不參選。

賴士葆強調，一旦趙少康不選就增加了高雄市前市長韓國瑜的參選正當性，因為當前的狀況，很多人都認為黨中央是故意藉一年條款來「卡趙」。國民黨過去也不是沒有改過規則，目的就是想選出能帶領國民黨贏的主席，且趙參選主席也不一定就會贏，黨員會不會埋單還是未知數，所以其實不必怕趙選。

至於趙少康拒絕受聘中評委一事，賴士葆表示，趙少康會拒絕是因為知道有一年條款卡住資格，這兩者是連動的；黨中央並未說不給趙中評委資格，所以趙其實隨時都可以接受，最重要的問題還是在一年條款。黨內組發會規則怎麼訂很重要，如果後續拿出來的參選資格還是要求要一年黨齡，那外界便自有解讀了。

(中時新聞網)