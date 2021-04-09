大甲媽祖年度盛事9日展開為期9天8夜遶境活動，台中市警察局大甲分局為維護行人安全、確保車流順暢，除了規劃實施3層交通管制措施及呼籲多搭乘大罪運輸工具外，還設立6處警察服務站由員警及志工進行犯罪預防及防制扒竊及防疫宣導，特別的是還附有酸痛貼布，讓參與媽祖遶境進香路長達340公里的信眾可以舒緩酸痛，藉此提醒多加注意自身財物安全及隨時掌握自身身體狀況。

一年一度大甲媽祖年度盛事9日展開為期9天8夜遶境活動，雖歷經疫情影響，去年延遲舉辦，但今年大甲媽為民眾祈福，並要信眾作好防疫ㄧ起祈福，因應遶境活動人潮眾多擁擠成為扒手覬覦目標。

大甲警分局進行犯罪預防及防制扒竊及防疫宣導，還附有酸痛貼布。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大甲警分局進行犯罪預防及防制扒竊及防疫宣導，還附有酸痛貼布。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大甲分局為維護行人安全、確保車流順暢，除了規劃實施3層交通管制措施及呼籲多搭乘大罪運輸工具外；還設立6處警察服務站由員警及志工進行犯罪預防及防制扒竊及防疫宣導，特別的是還附有酸痛貼布。

大甲警分局呼籲民眾多加注意自身財物安全。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

大甲警分局呼籲民眾多加注意自身財物安全。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

此外，為了達到不定時、不定點提醒民眾「嚴防扒手 快樂拜媽祖」，大甲警分局員警背LED背包走入人群，藉由移動式醒目標語宣導民眾「保持社交距離」、「帶口罩勤洗手」、「小心扒手」及「注意財物」，以降低被扒手偷竊的風險另方面也方便民眾一眼辨識警察所在，給予即時服務。

(中時 )