全球半導體陷入缺貨荒，台灣廠商單量暴增，相關供應鏈跟著受惠，日本三井化學宣布加碼投資台灣子公司100億日圓（約26億新台幣）提升半導體製程用膠帶的生產能力，預計產能將增加1倍以上。

根據日經新聞報導，三井化學近年積極布局台灣，去年初位在高雄的子公司正式開始運作，當時母公司砸下50億日圓（約13億新台幣）拓展，如今三井再宣布加碼百億日圓提升產能，預計2023年投入生產。

報導指出，三井認為全球對消費性電子的需求大幅增加，加上5G發展快速設備與基地台等用量提升，未來幾年半導體的重要性只增不減，因此決定加碼投資台灣子公司。

三井著眼於提升半導體製程用膠帶（ICROS™膠帶）的產量，將於今年8月動工預計2年內投入生產，盼產能提升至目前的2倍以上，達到760萬平方公尺的規模。

三井化學是半導體製程用膠帶，主要用來保護晶片在製程中受到汙染或損害，目前三井全球市占率約4成左右，是業界領頭羊之一。

除三井化學外，不少日本供應鏈廠商都加碼布局台灣，包括三菱化學今年在台蓋新廠，日立化成也在去年砸下75億圓增加印刷電路板（PCB）的生產。

(中時新聞網)