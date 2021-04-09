台鐵太魯閣列車2日在花蓮發生嚴重意外，造成50人身亡，司機員袁淳修和助理司機江沛峰雙雙殉職。總統蔡英文、交通部長林佳龍今上午10時到新北市聖心堂教會參與江沛峰追思彌撒，捻香致意，並進入教會接待室與家屬溝通慰問。林佳龍表示，交通部將會協助家屬改善工作、生活狀況，也將盡力安排江沛峰哥哥進入台鐵服務。

江沛峰與母親、大哥信奉天主教多年，家屬今舉行追思彌撒。蔡英文、林佳龍到場慰問，先對江沛峰照片捻香致意，接著進入接待室與家屬溝通約15分鐘後，蔡英文先搭車離去。林佳龍表示，今天主要是來跟江沛峰父母跟家人慰問，交通部已成立事故權利保障關懷小組，將有直接窗口與家屬聯繫，解決工作、生活問題。

林佳龍說，沛峰是台鐵人，會將他的事當作自己的事情，持續陪伴照顧家屬的工作生活，而家屬也有特別提及，希望沛峰哥哥能有穩定工作，而他剛好也擁有機械專業，台鐵需要這樣的人才，未來會做安排。不過，當記者提問行政院是否會成立台鐵改革小組，林佳龍並未回應，即搭車離去。

聖心堂教會神父唐家德表示，江沛峰從小就在教會長大，還曾擔任青年會長，因工作關係，這陣子比較不常來樹林教會，但只要工作有空閒時間，便會到附近教堂彌撒，對信仰相當有熱忱，意外發生太突然，家屬第一時間不知所措，教會神父則第一時間趕赴花蓮陪伴他們，明天上午教會也將舉辦正式追思彌撒，沛峰的同學、教友們也會一同來追思。

(中時 )