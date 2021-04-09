「北一女神」蔡瑞雪，甜美笑容擄獲不少粉絲的心，2017年去韓國旅遊時，因身穿韓服美照爆紅，近來積極打拚演藝事業，推出電影《殮魂師》、《陪你很久很久》等作品，不過常在社群網站分享生活點滴的她，近來上傳上駕訓班的自拍影片，卻引發諸多網友謾罵，痛批根本是不良示範。

蔡瑞雪上傳上駕訓班的自拍影片，接著寫道：「駕訓班日常，有人要叫車嗎？要給我五星好評。」接著透露自己正在練習S彎道倒車，雖然是與粉絲分享日常，但卻發現她除了不斷摸頭髮之外，更頻頻盯著鏡頭，似乎深怕沒有拍好，此外更強調「要看到最後有彩蛋」，這才知道是拍攝到一半，手機不小心掉下去，讓她嚇得連忙彎下腰撿起來，隨後立刻鎮定情緒，面對鏡頭露出笑容。

對於蔡瑞雪在車上的危險舉動，引發網友留言批評，怒斥：「你一邊開還邊看鏡頭撥頭髮，這是一個不好的示範，或許你可以架著手機，認真開你的車，忽略手機的存在」、「車子移動中也看鏡頭像照鏡子一樣，怎麼知道你看手機的下一秒會不會撞到什麼？專心開車可以嗎」、「有人會練習開車，這樣開濾鏡撥頭髮嗎」。

蔡瑞雪強調拍攝影片前有徵詢教練同意。（圖／snowbabyq IG）

蔡瑞雪連發兩篇動態道歉。（圖／snowbabyq IG）

對此，蔡瑞雪針對網友痛斥她開車不專心，還頻看鏡頭做出回應，她強調當天是清明節連續假期，駕訓班「完全沒有人在練習」才敢這樣做，而上駕訓班一個月以來，從未拿出過手機，剛好那天沒人在練習才想說紀錄一下，事前也有徵詢教練同意，至於會一直看鏡頭是怕沒有錄到，會摸頭髮是刺到眼睛才撥弄，但也不忘聲明：「大家放心，考到駕照後，在路上是絕對不會這樣做的。」也對自己做的錯誤示範道歉。

(中時新聞網)