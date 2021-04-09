文化大學今年為招生和自辦的大學博覽會拍攝一支「遇見你」MV，校長徐興慶(中)也帶著一級主管與學生共舞「扭起來」，堪稱全片最強彩蛋。(李侑珊截圖)

有「文大梁朝偉」之稱的教務長方元沂(中)負責「揪團」，邀請主管們一同入鏡，展現舞蹈。(李侑珊截圖)

正值招生熱季，大學行銷戰也在影片、MV、臉書哏圖全面進攻。為貼近年輕人對，文化大學今年為招生和自辦的大學博覽會拍攝一支「遇見你」MV，全片沒有對白，靠舞動活力和校園美景打天下，同時搭配牛年「New起來」意象，校長徐興慶也帶著一級主管與學生共舞「扭起來」，堪稱全片最強彩蛋。

文化大學表示，「遇見你」MV擔綱演出的是文大運動與健康促進系6位女大生，影片從走出教室、遇見同學，一路邊走邊跳，經過陽明山校本部和山下推廣部的主要館樓，及情人坡、24小時K書中心、學生餐廳等校園熱門據點，輕快流暢的表達「與大學相遇」的活潑意象。

文化大學指出，6位運健系同學不但自己編舞，還要負責教舞。學生秒變老師，師長變有氧舞蹈課學生。

文大校長徐興慶、副校長王淑音、教務長方元沂、學務長李亦君、總務長施登山紛紛上課練習。久不跳舞的教授們好一陣子手忙腳亂，好在有充滿耐心的學生教練拆解動作、指出盲點，「大人們」很快漸入佳境。拍攝時NG了幾次就已熟悉面對鏡頭「扭起來」的動感。

文大高層「舞起來」 律動力拼招生

負責「揪團」邀請主管們一同入鏡展現舞蹈的文大教務長方元沂說，感謝所有師長的參與，一起呈現文大的活力和親和力，明年文大就要過60歲校慶，正是時候表達創新和決心的關鍵時刻。

除了MV之外，文化大學的臉書也推出各種接地氣的創意哏圖，像前陣子白色情人節推出「自己的情話自己說」哏圖──「舞蹈系：你就像下律動，是我生活一切的基礎」「法律系：多想把你變成我的法定繼承人」，就成功引起各系共鳴。數位時代內容就是王道，大學想跟年輕人接軌，品牌形象比拼的已不僅是硬實力，更要以策略、創意和誠意展現各種軟實力。挑戰雖大，也要迎頭趕上。

文化大學「遇見你」MV連結：https：／／reurl.cc／9Zak4Y

(旺報 )