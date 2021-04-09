「房地合一稅2.0」修法今天完成三讀。（姚志平攝）

「房地合一稅2.0」修法今(9日)完成三讀，規定2016年後取得房地、預售屋及特定股權交易，2年內出售課45％，逾2年、未滿5年內出售課35％，祭出重稅抑制炒房，新制將於7月1日正式上路；此外也新增排除條款，讓個人、營利事業參與都更或危老分回房地若在5年內首次移轉登記，可適用較低的20％稅率。

2016年元旦起實施房地合一稅，仍難以遏止近來炒房歪風，因此行政院日前推出「房地合一稅2.0版本」，延長「短期持有」的年限，由於朝野對加重交易稅、抑制短期炒作共識高，在政院頒布修法後，立即在立院財政委員會縝密討論，短短1個月內，即順利在立院院會三讀通過。

「房地合一稅2.0」適用範圍與現行1.0版本一致，均自2016年後取得房地起算，課稅對象則新增預售屋及特定股權交易，以打擊預售屋炒作和假借公司股權移轉之名、行房地交易之實的避稅行為。

所謂特定股權交易，指的是交易未上市櫃、興櫃股票或出資額時，交易額度若超過總股份或總出資額的一半，且該公司股權或出資額50％以上是由國內房地構成，就得納入2.0版課稅。

新版的「房地合一稅2.0」，延長短期交易時間，境內個人持有房屋2年內賣出課徵45％稅率，逾2年、未滿5年出售課35％，逾5年、未滿10年出售課徵20％，持有10年以上賣出則維持現行稅率15％。

為避免投資公司炒房，新制一併將境內法人交易房產納入適用範圍，比照個人延長短期持有年限，持有房地2年內出售課45％稅率；超過2年未逾5年出售課35％，5年以上稅率維持現制20％。

此外，新制也新增排除條款，個人、營利事業參與都更或危老分回房地，若在5年內第一次移轉登記，可適用較低的20％稅率，同時，也通過增訂防避稅條款，訂定計算稅額時可減除的「土地漲價總數額」上限，以及明訂未能提供費用證明文件情形，只能以成交價3％作為費用，上限新台幣30萬，避免有心人士刻意拉高計稅時的可減除項目來降低稅負。

至於房地合一2.0相關修法的生效日，三讀通過條文明定，自今年7月1日施行，也就是2016年後取得房地，在今年7月1日後交易，將適用「房地合一稅2.0」；若是在今年6月30日前交易，則適用現制，預料接下來3個月有逃命潮。

房地合一2.0豁免高稅率情況

(中時新聞網)