受美元疲軟的影響，提振原油價格微漲；然而因全球新冠疫苗供應短缺，加上各國封鎖措施仍在持續，使原油需求前景不甚明朗，盤中漲幅受限，並呈漲跌交錯；周五(4/9)截至台北時間上午11點20分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.09美元，報每桶59.69美元；倫敦ICE-6月布蘭特原油期貨下跌0.02美元，報每桶63.18美元。(商品行情網)

(時報資訊)