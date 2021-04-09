9日，日股雖交投清淡，但市場樂觀預期，企業財報都可望繳出漂亮的成績單下，故早盤中一度來到30,064.35點。日經225指數早盤收29,819.66點，上漲110.68 點，漲幅0.37%。東證股價指數早盤暫收1,963.56點，上漲11.7點，漲幅0.6%。

受到隔夜美股標普500指數創新高，以及美國聯準會(Fed)正面性的言論激勵，日股也跟著開高。

工業用機器人與半導體設備製造商安川電機，計劃9日公布財報，股價也漲0.34％。分析師指出，這份先打頭陣公布的財報，將是未來日企的風向球。不過，日本製造業可望從全球資本支出重新增加，以及為紓解晶片短缺所增的投資中受惠。

Janus Henderson Investors表示，目前財報只是序曲而已。在強大資本支出推動下，類股輪動表現將會更明顯。但是，機械產業應該會最先得利。

東證30核心中，漲幅最大的是索尼，上漲2.52％。因併購題材的日立，也漲2.5％，因為其金屬事業體被國際資本大公司相中。

表現最差的則是7&I控股，下跌2.35％，其次是本田汽車也跌0.59％。

目前來看，日經周線收高2.3％，而上周周線則跌2.1％。

(時報資訊)