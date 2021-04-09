上洋產業(6728)產品布局、通路建置成效顯現，3月及Q1營收雙雙創下歷史新高。上洋3月營收1.88億元，年成長85.63%；首季營收新台幣3.93億元，相較去年同期成長52.6%，3月及首季營收聯袂創歷史新高。

上洋表示，近期在商用洗衣方面大有嶄獲，順利標得南科管理局的宿舍洗衣經營權，隨著南科未來將持續擴大發展，對營運將有正面的助益。上洋指出，南部科學園區有兩百餘家大廠進駐，就業人數近10萬人，由於南班人口眾多，因此南科管理局將宿舍分租給園區內各大企業，而上洋在商用洗衣的服務品質以及其領先業界結合雲端監控系統，大幅提升服務便利性深受市場青睞，因此順利標得南科管理局的宿舍洗衣經營權。

上洋指出，擴充通路、產品線、強化數位整合一直是公司近年積極發展的目標，日本三菱重工空調系列在這幾年的努力耕耘下，不但品質與服務受經銷通路與消費者肯定，亮眼的銷售佳績也讓原廠願意釋出更多品項進行合作。而在數位整合方面，商用洗衣搭載電子支付的場域也逐漸增加，多元的支付模式更受消費者好評，未來營運動能火力足。

(時報資訊)