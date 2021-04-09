美系外資針對大聯大(3702)出具最新研究報告，因美國新業務對利潤實質增長貢獻有限，加上經濟學家預計美國10年期債券收益率2021年將升至1.7％，恐增加大聯大融資成本，故將大聯大目標價由47元調降到45元、評等減碼。

美系外資表示，大聯大一直積極將3C產品多元化導入新的應用領域，例如物聯網、汽車和工業領域，這些應用相較傳統的3C產品能帶來了更高的盈利能力，儘管相信在2021年5G智慧手機、筆記本電腦半導體的增長將高於平均半導體，但大聯大的美國市場的新業務仍在擴展中，且屬於低利潤產品（CPU、記憶體），因此，並不期望其營業利潤率會顯示出有意義的增長，另外，零部件供應短缺的問題也可能限制出貨量的成長，故將大聯大目標價由47元調降到45元、評等減碼。

美系外資表示，觀察大聯大的價格市占率表現、絕對現金股利支付與10年期美國國債的比較，大聯大趨向當債券收益率增加時降低其絕對股息支付，這可能是由於較高的融資成本所致，在這種情況下，不利大聯大，經濟學家預計美國10年期債券收益率2021年將升至1.7％，儘管大多數銀行都將短期利率不變，但有可能會在2022年調升，故預估大聯大的融資成本將提高10~15％，並侵蝕其2%的稅前收益。

(時報資訊)