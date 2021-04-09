DRAM廠南亞科(2408)將於今日下午舉行法說會，為記憶體製造廠揭開法說會序幕；南亞科上季法說會已表示今年DRAM產業將步入正向循環，上半年合約價可望逐季走揚，並預期下半年供貨持續吃緊；今在法人買盤提前進駐壓寶，股價再度回到百元以上，並帶動華邦電(2344)等股上攻。

南亞科3月自結合併營收為64.08億元，創下2018年11月以來新高，較3月增加10.65%，較去年同期增加19.64%。

受惠記憶體市況復甦，產品量價俱揚，南亞科3月合併營收突破60億元，並創下29個月以來新高。南亞科1~3月合併營收為177.31億元，較去年同期增加22.97%，季增率約2成。

展望今年，南亞科於上季法說會表示，上半年需求會趨於穩健，在供給成長有限下，動態隨機存取記憶體(DRAM)產業將步入正向循環，上半年合約價可望逐季走揚。

第一季南亞科淡季不淡，營收年增逾2成，季增為20.02%；且隨著記憶體市況增溫，產品價格止跌回升，有利南亞科獲利比上季明顯回升。周四，外資反手買超南亞科2922張。本周以來，外資持續買超華邦電、旺宏(2337)等記憶體股，帶動股價持續向上。

記憶體廠旺宏2021年3月合併營收為36.08億元，較2月的30.13億元增加約19.8%，較2020年同期則減少7.1%。旺宏2021年1月至3月合併營收為96.27億元，較2020年同期94.15億元增加約2.3%，續創歷史同期新高。

旺宏董事長吳敏求日前表示，在市場需求增加，產能不足下，預期NOR Flash缺貨情況將持續2年。

(時報資訊)