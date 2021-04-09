台鐵發生史上最嚴重死傷事故，政府態度卻是爭功諉過，令國人寒心。9日國政基金會舉辦《正視交通意外頻傳，守護消費者安全》座談會，與會專家學者表示，「政府不做，民間做！」消基會將接手民間版的「台鐵總體檢報告」，讓民眾享有免於恐懼的自由。

國政基金會永續組召集人陳宜民沉痛表示，台鐵是大家珍愛的鐵路，更是窮人的鐵路，然而20年來台鐵發生了12次重大事故，且這次最嚴重。他質疑《台鐵總體檢報告》根本沒被執行，更何況這份報告見樹不見林，連民營化也沒有專章討論，又如何讓民眾對台鐵重拾信心？

立委謝衣鳳表示，交通部提出的144項，據稱已經完成109項，但是工地安全正是這已經完成的109項中。 其中25處邊坡預警系統是2020年應該要完成，但是延宕了2年；且即使完成了，此次出事的邊坡也不在這25處之內。

謝衣鳳說，最近很多業者都跟她說，台灣的AI預測系統其實非常好，為何交通部不能善用整合民間資源？否則這個邊坡預測系統不但可以及時做完，而且做好。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，這次事故最需要改善的就是台鐵的工地管理，從上到下包括公共工程委員會的考核機制、勞動部的勞安檢查、交通部和鐵道局以及台鐵本身的監督管理，以及台鐵委外專案管理及委外監造公司，最後才是施工廠商，但居然每一個環節都出錯。

陽明交大運輸與物流管理系退休暨兼任副教授黃台生表示，不太願意苛責台鐵，充其量台鐵也只是一個公務單位，上面有太多政策指導，交通部長林佳龍只注重行銷，台鐵就只能變成長官要求的樣子。

「台鐵不只是台鐵的台鐵，而是台灣人的台鐵！」黃台生表示，大家都愛搭普悠瑪、太魯閣，但票價卻跟自強號一樣。大家應該協助台鐵排除外部影響，並給台鐵人力、專業、經費等支援，讓它投入本業。

台北市議員王鴻薇表示，台灣的交通安全死亡率很高，是日本4.4倍，是香港7倍，也高於日本。這次事故很痛心看到蔡政府一直在踢皮球、爭功諉過，如果政府出事之後只想帶風向，台鐵怎麼改革？

座談會結束之前陳宜民表示，大家對台鐵都是恨鐵不成鋼，這次事故不該發生，卻還是發生了，而且發生之後，政府拖泥帶水、敷衍了事。他詢問李克聰，消基會有沒有可能來做一個民間版的台鐵總體檢報告？李克聰說消基會願意試試看，陳宜民說，國政基金會也全力協助。

(旺報 )