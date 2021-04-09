38歲「零負評女神」林依晨2015年和老公林于超結婚，小倆口近年積極拚生卻暫時沒好消息，近日網上瘋傳林依晨「早起哏」，指她早上4時30分就起床，接著做家事、向公婆請安，引來大陸網友熱烈轉發，更有人心疼林依晨在婚姻裡有點委屈。今稍早，林依晨打破沉默回應謠言，以「我不卑微，他也不渣」為題，替老公跟夫家緩頰。

陸網近日瘋傳所謂的林依晨作息表，指她早上4時30分便起床、6時準時向公婆請安，引來網友將林依晨跟自己的作息相比，用林依晨的努力對比自己的懶惰。今林依晨澄清有些傳聞是被加油添醋，希望大家要有判斷能力，其一，傳聞她早早起床做早飯給公婆吃，再送公公出門工作，林依晨打趣說：「記得我公公不是從事農漁業啊！到底這麼早起床要幹嘛？」並表示早餐都是婆婆做的，偶而婆婆不想做時她便會用手機幫忙訂餐，「我已經睡覺睡到自然醒很久了，因為家人們堅持我的天生黑眼圈是因為睡不飽，所以不准我再配合他們早上的生活步調」。

林依晨和林于超結婚6年。（圖／中時資料照片）

林依晨自首：「頭兩年的確嘗試當『印象中的好媳婦』，早起（7點頂多了）陪大家吃飯，但我的工作行程跟家人們真的很不一樣，所以後來就棄械投降了啦」。其二，有傳言指她老公曾帶嫩模回家，林依晨吐槽：「跟公婆同住是要怎麼帶嫩模回家？家裡勉強能稱得上嫩模的就只有我了，真是委屈他了，LA家的嫩模也只有母黃金鼠一隻啦。」

其三，網上傳聞林于超曾對林依晨說：「只要我不在台北的時候妳隨時可以回娘家」，林依晨解釋老公是指可以回娘家「住」，但林于超在台北時盡量不要，林依晨放閃說：「因為他會想我啊」。其四，傳說林依晨沒在另一半面前放過屁，她澄清受訪當時只是尷尬微笑，不是默認，老公私下還為了這流言跟她抱怨：「他們是不是不知道妳都用臭屁攻勢攻擊我？怎麼妳體貼我跑去外面放，我反而被人家說是大男人？（委屈中）」。

其五，傳言指婆家要求林依晨吃生青蛙改善體質，她也回應從來沒這件事，最愛是青蛙下蛋，不是生青蛙。最後，網友認為她嫁進豪門卑躬屈膝，林依晨嚴肅強調：「所有認識的人都知道我嫁進的絕非『豪門』，但絕對是『好門』，善良勤奮的好人家，也需要為生計兢兢業業而非遊手好閒，對我更是像親生女兒般地疼愛。若我是家裡唯一對外發言的管道，不發一語反而讓他們蒙受了不白之冤，那我就有必要說些什麼。」

林依晨發長文澄清謠言。（圖／翻攝自林依晨Ariel微博）

(中時新聞網)