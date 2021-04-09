年度宗教盛事「大甲媽祖遶境進香活動」4月9日深夜起駕、18日回鑾，百年路線來回必經據點之一的彰化永靖廟王「永安宮」及當地居民，已展開接待香客準備，鄉長詹木根說，大甲媽來程僅停轎15分鐘，但鄉民接待香客的流水席幾乎連煮15小時不中斷，各民間團體如頂新和德文教基金會也將提供據點讓部分香客暫歇或沐浴，展現永靖的風土人情。

大甲鎮瀾宮每年農曆三月間舉行長達九天八夜的大甲媽出巡遶境，每年來回徒步逾300公里，期間除會在彰化南瑤宮、西螺福興宮、北斗奠安宮、彰化天后宮、清水朝興宮等廟宇駐駕，也會在彰化永靖永安宮等廟宇停駕暫歇。

永安宮主委胡順銎說，永安宮建廟200多年，香火鼎盛，是大甲媽遶境百年路線上的來回必經據點，每年這時候鄉民都會準備平安餐，預估4月10日傍晚起永安宮前的街道就會有鄉民開始準備平安餐，一直提供到11日早上7、8點左右。

永靖鄉鄉長詹木根說，大甲媽停駕永安宮的時間雖然只有15分鐘左右，但鄉民每年自行集資在永安宮前街道辦流水席，卻是連煮15小時以上不中斷，今年因為疫情關係服務規模會比往年小，預估仍會相當熱鬧，另外，永靖鄉各社團也都參與活動協助，沿途更有虔誠熱心的鄉親，準備熱食，飲料，水果，茶水等等，敬請信眾取用。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡說，基金會創辦人魏應充為永靖人，長期透過基金會服務鄉里，過去曾看到疲憊的香客就地休息，心生不捨，因此鼓勵基金會一起跟鄉民服務香客，基金會今年也比照往年，攜手成美文化園及在地團體一起提供香客服務，讓香客有據點可盥洗、洗衣晾曬、住宿等。今年服務時間為4/10、4/11、4/15、4/16，詳細服務內容查詢基金會相關網址。

彰化縣永靖鄉共好協會理事長陳雍讓表示，永靖是苗木之鄉，除永安宮歷史悠久，也有很多特色小吃及值得旅遊的生態景點，希望大甲媽遶境活動，能讓更多香客認識永靖之美。

(中時新聞網)